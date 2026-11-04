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মোহাম্মদপুরে পুলিশের সাঁড়াশি অভিযান, বিভিন্ন অপরাধে গ্রেফতার ৩৬

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা: / ৪২ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বুধবার, ৪ নভেম্বর, ২০২৬

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের অপরাধ প্রবণ বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের মোহাম্মদপুর থানা-পুলিশ। অভিযানকালে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৩৬ জন গ্রেফতার।

এদের মধ্যে সন্ত্রাস বিরোধ আইনে ১৪,
দ্রুত বিচার আইনে ১,চুরি মামলায় ১,
পরোয়ানা ২ জন( পরোয়ানা তামিল সংখ্যা -৪ টি) এবং ডিএমপি ১৮ জন।

তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো.ইবনে মিজান এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট জোনের এডিসি,এসি এবং থানার অফিসার ইনচার্জ এর তত্বাবধানে মোহাম্মদপুর নিয়মিত টহল ও অভিযান পরিচালনাকারী টিম কর্তৃক উল্লেখিত সংখ্যক আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে।

বুধবার (৪ নভেম্বর ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার(ডিসি) মো.ইবনে মিজান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

গ্রেফতারকৃতরা হলো-স্বপন (৩২), মোস্তাকিন (২১), সোহাগ (২৭), মাহবুব হাসান (৪০), রাশিদুল ইসলাম রাব্বি (২৩), মেহেদী হাসান মুন্না (১৮), আসিফ (২৬), হোসেন আলী (২৫), তরিকুল (২৩), আশিক (১৯), রাসেল (২৭), নোমান (২৬), শাকিব (২০), নুর আলম (১৯), আব্দুল খালেক (২১), আব্দুর রহমান (১৯), শরীফ (১৯), আবির (১৯), শুভ (২১), বিজয় (১৯), জিসান (১৯), হৃদয় (১৮), সুন্নত (২০), ইমন (২৪), মিরাজ (২৫), সিরাজ (৪০), হীরা (২৫), মোবারক (২০), নকিব (৪২), হোসাইন (২১), আহসান (৪৫), রাজু (৩৫), তামিম (২৪), নাসির (২২), দিগন্ত (২২) ও কবির (১৯)।

এসময় তাদের কাছ থেকে ১৪ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট,৫ পুরিয়া গাঁজা,১৭ পাতা হেরোইনসহ প্লে- কার্ড ৩ টি উদ্ধার করা হয়।

ডিসি মো.ইবনে মিজান বলেন,মঙ্গলবার (৩ নভেম্বর ) দিনব্যাপী সাড়াশি অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে ৩৬ জনকে গ্রেফতার করেছে মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।


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