রবিবার, ১৫ নভেম্বর ২০২৬, ০৬:০০ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
সিংড়ায় ফুটবল টুর্নামেন্টে আ.লীগের সাবেক সভাপতি, বিএনপিতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া কার্যক্রম নিষিদ্ধ যুবলীগের দুই সদস্য গ্রেফতার রেক্টামে ৪টি সোনার ডিম, অন্তর্বাসে স্বর্ণের পেস্ট,১ কোটি ৮০ লাখ টাকার স্বর্ণসহ আটক বিপুল বিদেশি কর্মী নেওয়ার ঘোষণা ইতালির, আবেদন যেভাবে যৌন সম্পর্কের বিনিময়ে গ্রিন কার্ড দেওয়ার প্রস্তাব, যা বলছে কর্তৃপক্ষ কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের চার সদস্য গ্রেফতার মোহাম্মদপুরে দেশীয় অস্ত্রসহ জাকির গ্রুপের চার সদস্য গ্রেফতার ভোর রাতে কড়াইল বস্তিতে আগুনে প্রাণ গেলো তরুণের, পুড়েছে ৮ ঘর-দোকান রসুলুল্লাহ (সা.)-এর রাষ্ট্রীয় জীবন রাজশাহী নগরীতে যুবদলের উদ্যোগে প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ আন্তর্জাতিক, সর্বশেষ

যৌন সম্পর্কের বিনিময়ে গ্রিন কার্ড দেওয়ার প্রস্তাব, যা বলছে কর্তৃপক্ষ

অনলাইন ডেস্ক: / ৬৩ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : রবিবার, ১৫ নভেম্বর, ২০২৬

যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের একটি অভিবাসন আটককেন্দ্রের এক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ এনেছেন ২১ বছর বয়সী এক লেবানিজ নারী। তার অভিযোগ, ওই কর্মকর্তা যৌন সম্পর্কের বিনিময়ে তাকে যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি বা গ্রিন কার্ড পাইয়ে দেওয়ার প্রস্তাবও দিয়েছেন। প্রস্তাবে রাজি না হলে তার স্বামীকে কারাগারে পাঠানো ও দেশ থেকে বহিষ্কারের হুমকিও দেন তিনি।

রাহাফ আলী আলমেরহিজ নামের ওই নারী লুসি ওয়াইজ নামেও পরিচিত। নিজের পরিচয় প্রকাশে সম্মতি দিয়ে তিনি নিউজউইককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এসব অভিযোগ করেন। যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের (ডিএইচএস) মহাপরিদর্শকের কার্যালয়েও হলফনামা দিয়ে অভিযোগ জানিয়েছেন তিনি।

আলমেরহিজের অভিযোগ, মার্কেল ওয়ালেস নামের এক অভিবাসন ও শরণার্থী বহিষ্কার কর্মকর্তা তাকে টেক্সাসের রেমন্ডভিল শহরের এল ভ্যালে আটককেন্দ্রের একটি নির্জন কক্ষে নিয়ে যান। কক্ষটি বাইরে থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যায়। সেখানে ওই কর্মকর্তা তার সম্মতি ছাড়াই যৌন স্পর্শ করেন বলে অভিযোগ করেন তিনি।

ওই কর্মকর্তা তাকে বলেছেন, আমি তোমাকে গ্রিন কার্ড পাইয়ে দেব। এ সময় তিনি আরও বলেন, তোমার স্বামী বয়স্ক। সে তোমার কিছুই করতে পারবে না। আমিই তোমাকে সাহায্য করতে পারি।

যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ও শুল্ক প্রয়োগ সংস্থা আইসের (আইসিই) তত্ত্বাবধানকারী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অবশ্য এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছে। নিউজউইককে দেওয়া এক বক্তব্যে মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলেন, এল ভ্যালে আটককেন্দ্রে অসদাচরণের অভিযোগ ‘মিথ্যা’।

তবে মুখপাত্র বলেন, এ ধরনের অসদাচরণের অভিযোগকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয় এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করা হয়। অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

নিউজউইক জানিয়েছে, আলমেরহিজের সাক্ষাৎকার ও হলফনামার বাইরে অভিযোগগুলোর সত্যতা তারা স্বাধীনভাবে যাচাই করতে পারেনি। অর্থাৎ, ঘটনাটি নিয়ে এখন পর্যন্ত ওই নারীর বক্তব্যই প্রধান ভিত্তি।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

সিংড়ায় ফুটবল টুর্নামেন্টে আ.লীগের সাবেক সভাপতি, বিএনপিতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া

কার্যক্রম নিষিদ্ধ যুবলীগের দুই সদস্য গ্রেফতার

রেক্টামে ৪টি সোনার ডিম, অন্তর্বাসে স্বর্ণের পেস্ট,১ কোটি ৮০ লাখ টাকার স্বর্ণসহ আটক

বিপুল বিদেশি কর্মী নেওয়ার ঘোষণা ইতালির, আবেদন যেভাবে

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের চার সদস্য গ্রেফতার

মোহাম্মদপুরে দেশীয় অস্ত্রসহ জাকির গ্রুপের চার সদস্য গ্রেফতার

সিংড়ায় ফুটবল টুর্নামেন্টে আ.লীগের সাবেক সভাপতি, বিএনপিতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া

কার্যক্রম নিষিদ্ধ যুবলীগের দুই সদস্য গ্রেফতার

রেক্টামে ৪টি সোনার ডিম, অন্তর্বাসে স্বর্ণের পেস্ট,১ কোটি ৮০ লাখ টাকার স্বর্ণসহ আটক

বিপুল বিদেশি কর্মী নেওয়ার ঘোষণা ইতালির, আবেদন যেভাবে

যৌন সম্পর্কের বিনিময়ে গ্রিন কার্ড দেওয়ার প্রস্তাব, যা বলছে কর্তৃপক্ষ

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের চার সদস্য গ্রেফতার

মোহাম্মদপুরে দেশীয় অস্ত্রসহ জাকির গ্রুপের চার সদস্য গ্রেফতার

ভোর রাতে কড়াইল বস্তিতে আগুনে প্রাণ গেলো তরুণের, পুড়েছে ৮ ঘর-দোকান

রসুলুল্লাহ (সা.)-এর রাষ্ট্রীয় জীবন

রাজশাহী নগরীতে যুবদলের উদ্যোগে প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

প্রিজনভ্যান থেকে পালানো ‘পিচ্চি রাজার’ সন্ধান চেয়ে সংবাদ সম্মেলনে স্ত্রী

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2026 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech