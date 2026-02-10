মঙ্গলবার, ১০ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ১১:৫৪ অপরাহ্ন
সিংড়ায় ভোটকেন্দ্র পরিদর্শনে ডিসি-এসপি, নির্বাচন ঘিরে প্রশাসনের কড়া নজরদারি
সিংড়ায় ভোটকেন্দ্র পরিদর্শনে ডিসি-এসপি, নির্বাচন ঘিরে প্রশাসনের কড়া নজরদারি

মোঃ রবিন খান, নিজস্ব প্রতিবেদক: / ৯ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : মঙ্গলবার, ১০ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬

আসন্ন ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে সামনে রেখে নাটোরের সিংড়া উপজেলায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা এবং একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ ভোট গ্রহণ নিশ্চিত করতে মাঠে নেমেছেন প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তারা।

মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় নাটোরের জেলা প্রশাসক (ডিসি) ও জেলা রিটার্নিং অফিসার আসমা শাহীন, নাটোরের পুলিশ সুপার (এসপি) এম এ ওয়াহাব, সিংড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আব্দুল্লাহ আল রিফাত এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুন নূর যৌথভাবে সিংড়া উপজেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভোটকেন্দ্র ও আশপাশের এলাকা পরিদর্শন করেন।

এ সময় তারা ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থা, সিসিটিভি ক্যামেরা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অবস্থান, ভোটারদের প্রবেশ ও বের হওয়ার পথসহ সার্বিক প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন। পাশাপাশি স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

সিংড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আব্দুল্লাহ আল রিফাত বলেন, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট সুষ্ঠু, অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে উপজেলা প্রশাসন ও পুলিশ সর্বাত্মকভাবে কাজ করছে। ভোটাররা যাতে নির্বিঘ্নে ও নিরাপদ পরিবেশে ভোট দিতে পারেন, সে বিষয়ে আমরা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছি। কোথাও কোনো অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা বা সমস্যা দেখা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে


