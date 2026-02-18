বুধবার, ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৭:৫১ অপরাহ্ন
সিরাজগঞ্জে তাঁতীদলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে দোয়া মাহফিল

নিজস্ব প্রতিবেদকঃ / ৪ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বুধবার, ১৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী তাঁতীদলের ৪৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে দোয়া-মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার আসরের নামাজ পর সিরাজগঞ্জ শহরের মাসুমপুর চৌরাস্তা জামে মসজিদে জেলা তাঁতীদলের উদ্যোগে এ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। দোয়া মাহফিলে জেলা তাঁতী দলের সাধারন সম্পাদক হাসিনুর রহমান হাসি ও সাংগঠনিক সম্পাদক মনির হোসেনসহ নেতাকর্মী ও মুসুল্লীরা অংশগ্রহন করেন। কালেমা ও দরুদ পাঠ শেষে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও মরহুমা বেগম খালেদা জিয়াসহ সকল মুসলিম উম্মার জন্য বিশেষ দোয়া করা হয়।

জেলা তাঁতীদলের সাধারন সম্পাদক হাসিনুর রহমান হাসি জানান, তাঁতীদলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে কোন সভা-সমাবেশ নয় বরং আল্লাহর দরবারে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও মরহুমা বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। একই সাথে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে আগামী বাংলাদেশ যেন সুখী-সমৃদ্ধ হয় এ জন্য দোয়া কামনা করা হয়।

 


