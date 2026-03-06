শুক্রবার, ০৬ মার্চ ২০২৬, ০৭:০২ অপরাহ্ন
/ রাজশাহী

কাজিপুরে ট্রাক দুর্ঘটনায় চালকের মৃত্যু 

কাজিপুর (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি : / ৩ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শুক্রবার, ৬ মার্চ, ২০২৬

সিরাজগঞ্জের কাজিপুরে বালুবাহী একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সাথে ধাক্কা লেগে চালক নিহত হয়েছেন।
শুক্রবার ভোর আনুমানিক ৪টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত চালকের নাম নূর ইসলাম (৪২)। তিনি বগুড়া জেলার দুপচাচিয়া উপজেলার বাসিন্দা। তার পিতার নাম খোরশেদ আলম।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভোরের দিকে ট্রাকটি কাজিপুর আসার পথে সোনামুখী ঢকঢগিয়া এলাকায় হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে একটি গাছের সাথে সজোরে ধাক্কা লাগে। এতে ট্রাকের চালক গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করার আগেই ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।
কাজিপুর থানার এস আই মাহমুদ হাসান জানান, খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিহতের লাশ উদ্ধার করে। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে লাশ তার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।


