সিরাজগঞ্জ ছাত্র -ছাত্রীদের মাঝে শিক্ষা বৃওির চেক বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদকঃ / ৪ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শনিবার, ৭ মার্চ, ২০২৬

সিরাজগঞ্জ কল্যাণ ট্রাস্ট ও জেলা পরিষদের উদ্যোগে ১৮৬ জন ছাত্র -ছাত্রীদের মাঝে ২৯ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা শিক্ষা বৃওির চেক বিতরণ করা হয়েছে। শনিবার সকাল সাড়ে ১১ টায় শহরের অফিসার্স ক্লাব হলরুমে এ শিক্ষা বৃওির চেক ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে তুলে দেয়া হয়।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক গনপতিরায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলাম, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম, জেলা পরিষদের নির্বাহী কর্মকর্তা মোছাঃ আফসানা ইয়াসমিন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) রোজিনা আক্তার, সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ মামুন খান, অভিভাবক মোঃ শাহ আলম, এবং মোঃ গোলজার হোসেন।

আলোচনা শেষে জেলা প্রশাসকসহ অনান্য অতিথিরা ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে কল্যান বৃত্তির চেক তুলে দেন।

 


