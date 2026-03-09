সোমবার, ০৯ মার্চ ২০২৬, ০৬:২২ অপরাহ্ন
নিউ ইয়র্কের গল্পের নায়ক এমদাদ, সঙ্গে অধরা-ইমন

আপডেট : সোমবার, ৯ মার্চ, ২০২৬

নিউ ইয়র্কের ঘটনা। এক যুবকের জীবনে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ প্রতারণা, দেশ থেকে নিজের স্ত্রীকে নিয়ে এলেন, সেই স্ত্রী আলো ঝলমল শহরে এসে চোখ উলটে ফেললো। একের পর ভয়াবহ প্রতারণা স্বামীর সঙ্গে-টেলিছবির গল্পটা এভাবেই এগিয়েছে।

গল্পের আরেক দিকে দেখা যায় সেই বন্ধু দেশ থেকে আসা আরেক বন্ধুকে সহায়তা করছেন, হাতে কলমে ব্যবসা শেখাচ্ছেন, শেখাচ্ছে কিভাবে এই অমানবিক প্রতিকূল মহানগরে টিকে থাকা যায়।

প্রবাস জীবনে প্রতারণা কিংবা কৃতজ্ঞতা এটা কখন কার কাছ থেকে আসবে বলা মুশকিল। অতি আপনজন হয়ে উঠবে ভয়াবহ প্রতারক কিংবা আততায়ী- গল্পের এমন কয়েকটা দিক পর্দায় তুলে এনেছেন নির্মাতা যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী নঈম ইমতিয়াজ নেয়ামুল।

‘ফ্রেমে বাঁধা বন্ধুত্ব’ নামের এই ছবিতে অভিনয় করেছেন কানাডা প্রবাসী ঢাকাই সিনেমার নায়িকা অধরা খান। আরও আছেন মামনুন হাসান ইমন ও এমদাদ এইচ ভূঁইয়া।

এই টেলিছবিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন এমদাদ এইচ ভূঁইয়া। আর অধরা খান প্রথমবারের মতো অভিনয় করলেন নেতিবাচক চরিত্রে।

এমদাদ এইচ ভূঁইয়া বলছেন, ‘মানুষের জীবনে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা মনে এমন দাগ রেখে যায় সেটা আপনি যখন চাইবেন চোখ বন্ধ করে দেখতে পারবেন। ফলে এই টেলিছবির ঘটনা এতোটাই বাস্তব যে আমি ক্যামেরার সামনে অভিনয়কেও বুঝতে পারিনি। আমি শুধু আমার সেই কাজটুকু করে গিয়েছি, মনে হয়নি আমি অভিনয় করছি।’

ছবিটির ট্যাগলাইন ‘সময় বদলায়, বন্ধুত্ব নয়’। এর সম্পূর্ণ শুটিং হয়েছে নিউইয়র্কের বিভিন্ন লোকেশনে।

এমদাদ ভূঁইয়া রাজু দীর্ঘ ২০ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রে সফলভাবে ব্যবসা করছেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ছেলে রাজুর বেড়ে ওঠা সিলেটে। এরপর চলে যান যুক্তরাষ্ট্রে। আসন্ন ঈদুল ফিতর উপলক্ষে একটি ইউটিউব চ্যানেলে অবমুক্ত হবে টেলিছবিটি।


