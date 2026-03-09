সোমবার, ০৯ মার্চ ২০২৬, ০৬:০৩ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে রেলওয়ের উচ্ছেদ অভিযান তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় অপরাধ দমনে সাঁড়াশি অভিযান, গ্রেফতার ৫৭ চট্টগ্রামে কোস্ট গার্ডের অভিযানে ১ কোটি ২১ লাখ টাকার বিদেশি সিগারেট জব্দ, আটক ২ নৌ-পুলিশের প্রধানসহ ৫ অতিরিক্ত আইজিপিকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠাল সরকার নিউ ইয়র্কের গল্পের নায়ক এমদাদ, সঙ্গে অধরা-ইমন জামায়াত নেতা ডা. তাহের ও রফিকুল ইসলামের ভোটের ফল চ্যালেঞ্জ হাদি হত্যার আসামিদের দেশে আনতে কূটনৈতিক তৎপরতা চলছে: আইজিপি কমলো স্বর্ণের দাম, ভরিতে কত? ফ্যামিলি কার্ডের পরীক্ষামূলক কার্যক্রম শুরু কাল, পাবেন যারা ১৬ মার্চ সারাদেশে খাল পুনঃখনন কাজের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে কোস্ট গার্ডের অভিযানে ১ কোটি ২১ লাখ টাকার বিদেশি সিগারেট জব্দ, আটক ২

নিজস্ব প্রতিবেদকঃ / ১১ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : সোমবার, ৯ মার্চ, ২০২৬

চট্টগ্রামের পতেঙ্গা এলাকায় কোস্ট গার্ডের অভিযানে শুল্ক-কর ফাঁকি দিয়ে আনা প্রায় ১ কোটি ২১ লাখ ১০ হাজার টাকা মূল্যের বিদেশি সিগারেট ও শুঁটকি জব্দ করা হয়েছে।

এ সময় পাচার কাজে ব্যবহৃত একটি কার্গো বোটসহ দুইজনকে আটক করা হয়। সোমবার (৯ মার্চ ) দুপুরে এ তথ্য জানান বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন। তিনি বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায় কর্ণফুলি নদী দিয়ে শুল্ক-কর ফাঁকি দিয়ে বিপুল পরিমাণ বিদেশি সিগারেট চট্টগ্রামে প্রবেশ করবে।

এর ভিত্তিতে রবিবার (৮ মার্চ) দুপুর ২টার দিকে কোস্ট গার্ড আউটপোস্ট পতেঙ্গার সদস্যরা পতেঙ্গা থানাধীন চায়নাঘাট সংলগ্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযান চলাকালে একটি সন্দেহজনক কার্গো বোটে তল্লাশি চালিয়ে অবৈধভাবে আনা প্রায় ১ কোটি ২১ লাখ ১০ হাজার টাকা মূল্যের ৩০ হাজার ২৭০ প্যাকেট বিভিন্ন ব্র্যান্ডের বিদেশি সিগারেট এবং ১ হাজার ৫০ কেজি শুঁটকি জব্দ করা হয়।

একই সঙ্গে পাচার কাজে ব্যবহৃত কার্গো বোটসহ দুইজন পাচারকারীকে আটক করা হয়। পরে জব্দকৃত আলামত ও আটক ব্যক্তিদের পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পতেঙ্গা মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। কোস্ট গার্ডের এ কর্মকর্তা আরও জানান, চোরাচালান প্রতিরোধে কোস্ট গার্ড ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

চাটখিলে কিশোর অটোচালক হত্যা: র‍্যাবের জালে ৩ ঘাতক

৮১ পয়েন্টে ২৬৯ সিসিটিভি ক্যামেরা বসালো সিএমপি

ডাক্তার দেখানোর বেশে ইয়াবা বিক্রি, ক্রেতা সেজে নারী মাদক কারবারিকে ধরল ডিএনসি

নোয়াখালীতে বিদেশি পিস্তলসহ দুই সন্ত্রাসী গ্রেফতার

সেন্টমার্টিনে ৩ লাখ ১২ হাজার টাকার গাঁজাসহ ৯ পাচারকারী আটক

চাঁদপুরে ৪ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে রেলওয়ের উচ্ছেদ অভিযান

তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় অপরাধ দমনে সাঁড়াশি অভিযান, গ্রেফতার ৫৭

চট্টগ্রামে কোস্ট গার্ডের অভিযানে ১ কোটি ২১ লাখ টাকার বিদেশি সিগারেট জব্দ, আটক ২

নৌ-পুলিশের প্রধানসহ ৫ অতিরিক্ত আইজিপিকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠাল সরকার

নিউ ইয়র্কের গল্পের নায়ক এমদাদ, সঙ্গে অধরা-ইমন

জামায়াত নেতা ডা. তাহের ও রফিকুল ইসলামের ভোটের ফল চ্যালেঞ্জ

হাদি হত্যার আসামিদের দেশে আনতে কূটনৈতিক তৎপরতা চলছে: আইজিপি

কমলো স্বর্ণের দাম, ভরিতে কত?

ফ্যামিলি কার্ডের পরীক্ষামূলক কার্যক্রম শুরু কাল, পাবেন যারা

১৬ মার্চ সারাদেশে খাল পুনঃখনন কাজের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech