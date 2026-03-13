কক্সবাজারে ১১ কোটি টাকার ইয়াবা উদ্ধার

কক্সবাজারের উখিয়ায় মাদকবিরোধী অভিযানে বিপুল পরিমাণ ইয়াবা উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। শুক্রবার (১৩ মার্চ) উপজেলার পালংখালী ইউনিয়নের কাটাখাল এলাকা থেকে এসব ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।
বিজিবি জানায়, মাদক পাচারের খবর পেয়ে পালংখালী ইউনিয়নের কাটাখাল এলাকায় অবস্থান নেয় বিজিবির একটি টহল দল। এ সময় টহলে দলের সদস্যরা সন্দেহভাজন তিন ব্যক্তি মিয়ানমার হতে বাংলাদেশে ঢোকার সময় থামার নির্দেশ দেয়। তবে বিজিবি সদস্যদের দেখতে পেয়ে হাতে থাকা দুইটি বস্তা ফেলে পালিয়ে যায় তারা। এরপর তল্লাশি চালিয়ে বস্তার মধ্যে থেকে তিন লাখ আশি হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। যার বাজারমূল্য ১১ কোটি ৪০ লাখ টাকা বলে জানিয়েছেন বিজিরি কর্মকর্তারা।
উখিয়া ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক, লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. জহিরুল ইসলাম বলেন, পালিয়ে যাওয়া মাদক কারবারীদের গ্রেফতারে গোয়েন্দা নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে। উদ্ধার করা ইয়াবা টেকনাফ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
