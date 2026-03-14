শনিবার, ১৪ মার্চ ২০২৬, ১০:২১ পূর্বাহ্ন
রিয়াল মাদ্রিদের ম্যাচসহ টিভিতে যা দেখবেন

অনলাইন ডেস্ক:
আপডেট : শনিবার, ১৪ মার্চ, ২০২৬

আজ ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে মাঠে নামবে আর্সেনাল, চেলসি, ম্যানচেস্টার সিটির মতো দলগুলো। এছাড়াও লা লিগায় খেলবে রিয়াল মাদ্রিদ।

নারী এশিয়ান কাপ

চীন-চায়নিজ তাইপে
বেলা ১১টা,

দক্ষিণ কোরিয়া–উজবেকিস্তান
বিকেল ৩টা, টি-স্পোর্টস ও ট্যাপমেড অ্যাপ

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

বার্নলি–বোর্নমাউথ
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও ২

আর্সেনাল–এভারটন
রাত ১১–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও ২

চেলসি–নিউক্যাসল
রাত ১১–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও ২

ওয়েস্ট হাম–ম্যান সিটি
রাত ২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও ২

লা লিগা

জিরোনা–বিলবাও
সন্ধ্যা ৭টা,

আতলেতিকো–হেতাফে
রাত ৯–১৫ মি., ফ্যানকোড ও বিগিন অ্যাপ

রিয়াল মাদ্রিদ–এলচে
রাত ২টা, ফ্যানকোড ও বিগিন অ্যাপ

সিরি ‘আ’

ইন্টার মিলান–আতালান্তা
রাত ৮টা, ডিএজেডএন

নাপোলি–লেচে
রাত ১১টা, ডিএজেডএন

উদিনেসে–জুভেন্টাস
রাত ১–৪৫ মি., ডিএজেডএন

বুন্দেসলিগা

ডর্টমুন্ড–অগসবুর্গ
রাত ৮-৩০ মি., ট্যাপমেড অ্যাপ

লেভারকুসেন–বায়ার্ন মিউনিখ
রাত ৮-৩০ মি., ট্যাপমেড অ্যাপ


