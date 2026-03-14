রিয়াল মাদ্রিদের ম্যাচসহ টিভিতে যা দেখবেন

আজ ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে মাঠে নামবে আর্সেনাল, চেলসি, ম্যানচেস্টার সিটির মতো দলগুলো। এছাড়াও লা লিগায় খেলবে রিয়াল মাদ্রিদ।
নারী এশিয়ান কাপ
চীন-চায়নিজ তাইপে
বেলা ১১টা,
দক্ষিণ কোরিয়া–উজবেকিস্তান
বিকেল ৩টা, টি-স্পোর্টস ও ট্যাপমেড অ্যাপ
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
বার্নলি–বোর্নমাউথ
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও ২
আর্সেনাল–এভারটন
রাত ১১–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও ২
চেলসি–নিউক্যাসল
রাত ১১–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও ২
ওয়েস্ট হাম–ম্যান সিটি
রাত ২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও ২
লা লিগা
জিরোনা–বিলবাও
সন্ধ্যা ৭টা,
আতলেতিকো–হেতাফে
রাত ৯–১৫ মি., ফ্যানকোড ও বিগিন অ্যাপ
রিয়াল মাদ্রিদ–এলচে
রাত ২টা, ফ্যানকোড ও বিগিন অ্যাপ
সিরি ‘আ’
ইন্টার মিলান–আতালান্তা
রাত ৮টা, ডিএজেডএন
নাপোলি–লেচে
রাত ১১টা, ডিএজেডএন
উদিনেসে–জুভেন্টাস
রাত ১–৪৫ মি., ডিএজেডএন
বুন্দেসলিগা
ডর্টমুন্ড–অগসবুর্গ
রাত ৮-৩০ মি., ট্যাপমেড অ্যাপ
লেভারকুসেন–বায়ার্ন মিউনিখ
রাত ৮-৩০ মি., ট্যাপমেড অ্যাপ
Leave a Reply