মহেশখালীতে অবৈধ ট্রলিং বোট ও জালসহ জেলে আটক

কক্সবাজারের মহেশখালীতে অভিযান চালিয়ে একটি অবৈধ আর্টিসানাল ট্রলিং বোট ও ট্রলিং জালসহ এক জেলেকে আটক করেছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড।
বৃহস্পতিবার (১৯ মার্চ ) দুপুরে কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বুধবার (১৮ মার্চ) সন্ধ্যা ৭টার দিকে কোস্ট গার্ড স্টেশন কক্সবাজার ও মহেশখালী যৌথভাবে মহেশখালী থানাধীন জ্যাম ঘাট সংলগ্ন এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযান চলাকালে একটি অবৈধ আর্টিসানাল ট্রলিং বোট জব্দ করা হয়।
পরবর্তীতে জব্দকৃত বোটে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ১২ লাখ টাকা মূল্যের ৬টি ট্রলিং জাল উদ্ধার করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট এক জেলেকে আটক করা হয়।
আটক জেলে, জব্দকৃত ট্রলিং বোট ও জালের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানিয়েছে কোস্ট গার্ড।
এদিকে, দেশের মৎস্য সম্পদ রক্ষায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত রাখবে বলে জানান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা।
Leave a Reply