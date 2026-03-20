সাঙ্গু উপকূলে দুর্ঘটনা: ডুবে যাওয়া জাহাজ থেকে ১৩ নাবিককে জীবিত উদ্ধার

আপডেট : শুক্রবার, ২০ মার্চ, ২০২৬



চট্টগ্রামের সাঙ্গু গ্যাস ফিল্ড সংলগ্ন সমুদ্র এলাকায় তলা ফেটে আটকে যাওয়া একটি লাইটার জাহাজ থেকে ১৩ জন ক্রুকে জীবিত উদ্ধার করেছে কোস্ট গার্ড।

শুক্রবার (২০ মার্চ ) বিকালে কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, বৃহস্পতিবার (১৯ মার্চ) দুপুর ৩টার দিকে কুতুবদিয়া থেকে পায়রা বন্দরের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাওয়া লাইটার জাহাজ “এমভি ইয়াছিন আরাফাত-১” সাঙ্গু গ্যাস ফিল্ড সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছালে গ্রাউন্ডিংয়ের কারণে জাহাজটির তলা ফেটে যায় এবং এটি সমুদ্র তলদেশে আটকে পড়ে।

দুর্ঘটনার পর পার্শ্ববর্তী জাহাজ “এমভি তাসনিম-২” প্রাথমিকভাবে ক্রুদের উদ্ধারের চেষ্টা চালায়। পরে এক ব্যক্তি কোস্ট গার্ডের জরুরি সেবা নম্বর ১৬১১১-এ বিষয়টি অবহিত করলে তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ধার অভিযান শুরু করা হয়।

খবর পেয়ে অপারেশন সুরক্ষায় নিয়োজিত কোস্ট গার্ড জাহাজ ‘পোর্টে গ্র্যান্ডে’ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে জাহাজে আটকে থাকা ১৩ জন ক্রুকে জীবিত উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

উদ্ধারের পর ক্রুদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে জাহাজের মালিকপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

কোস্ট গার্ড জানিয়েছে, সমুদ্রপথে যেকোনো জরুরি পরিস্থিতিতে জনসেবায় তারা সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।


এই বিভাগের আরও খবর

ঈদে নৌপথে নিরাপত্তা জোরদার, ঝড়ে পড়া লঞ্চ থেকে ১০৪ যাত্রী উদ্ধার করেছে কোস্ট গার্ড

ভেদাভেদ ভুলে ঈদ উৎসবে শামিল হওয়ার আহ্বান নাহিদ ইসলামের

চাঁদ দেখা গেছে, কাল পবিত্র ঈদুল ফিতর

সবার সঙ্গে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

ঈদ সামনে রেখে চট্টগ্রামে নিরাপত্তা জোরদার, র‌্যাবের টহল-নজরদারি বৃদ্ধি

মেঘনায় কোস্ট গার্ডের অভিযান: পাচারকালে ৭৬০ বস্তা আলুসহ ২ ফিশিং বোট আটক

