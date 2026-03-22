কুতুবদিয়ায় অবৈধ ট্রলিং বোট ও জালসহ ৫ জেলে আটক

নিজস্ব প্রতিবেদক:
আপডেট : রবিবার, ২২ মার্চ, ২০২৬



কক্সবাজারের কুতুবদিয়ায় অভিযান চালিয়ে একটি অবৈধ আর্টিসানাল ট্রলিং বোট, বিপুল পরিমাণ ট্রলিং জাল ও জ্বালানি তেলসহ পাঁচজন জেলেকে আটক করেছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড।

রবিবার (২২ মার্চ ) দুপুরে কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে একইদিন ভোররাত ৩টার দিকে কোস্ট গার্ড স্টেশন কুতুবদিয়ার একটি দল কুতুবদিয়া থানার উজানটিয়া খাল সংলগ্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় একটি অবৈধ আর্টিসানাল ট্রলিং বোট জব্দ করা হয়।

পরবর্তীতে বোটটি তল্লাশি করে আনুমানিক ১২ লাখ টাকা মূল্যের ৪টি ট্রলিং জাল, ৫ হাজার ২০০ লিটার ডিজেল এবং ২৫০ পিস বরফ উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় বোটে থাকা পাঁচজন জেলেকে আটক করা হয়।

আটক জেলে, জব্দকৃত বোট, জাল ও জ্বালানি তেলের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছে কোস্ট গার্ড।

মৎস্য সম্পদ রক্ষায় এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলেও জানান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা।


