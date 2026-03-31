হেরেও খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্সে গর্বিত ক্যাবরেরা

এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের শেষ ম্যাচে সিঙ্গাপুরের কাছে হেরে গেলেও খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্সে গর্ব প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশের স্পেনিশ কোচ হ্যাভিয়ের ক্যাবরেরা। ম্যাচের আগের দিন সংবাদ সম্মেলনে সিঙ্গাপুরকে হারানোর দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন তিনি। ম্যাচে পরাজয়ের পরও সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন, ‘আজকের ফলাফলটি মেনে নেওয়া কঠিন, তবে দলটির পারফরম্যান্সে আমি অত্যন্ত গর্বিত।’
ক্যাবরেরা বলেন, ‘মাঝে মাঝে আমরা কীভাবে হারছি সেটাও আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ; আজ আমরা যেভাবে হেরেছি, তাতে এই দলের জন্য আমি অনেক গর্ব বোধ করছি। বল পায়ে থাকুক বা না থাকুক, পুরো ম্যাচজুড়ে আমাদের আধিপত্য ছিল। তাই আজকের পারফরম্যান্সের জন্য আমি দলকে অভিনন্দন জানাই।’
বাংলাদেশ ৬ ম্যাচের বাছাইপর্বে খেলেছে, যার মধ্যে একটি জয়, দুটি ড্র এবং তিনটি হার। ক্যাবরেরা বলেন, ‘বাছাইপর্বে পুরো গ্রুপে আমরা কোনো দলের চেয়ে খারাপ খেলিনি; বরং অনেক ম্যাচেই আমরা প্রতিপক্ষের চেয়ে ভালো খেলেছি। আজকের ম্যাচে বাংলাদেশের পারফরম্যান্সই শ্রেষ্ঠ ছিল, এতে কোনো সন্দেহ নেই।’
তিনি ভবিষ্যতের দিকেও দৃষ্টি দেন। ক্যাবরেরা বলেন, ‘এখনও এক মাস সময় বাকি আছে, তবে আমার পরামর্শ হলো-এভাবেই চালিয়ে যাওয়া উচিত। ফেডারেশনকে উচিত খেলোয়াড়দের ওপর আস্থা রাখা, তরুণ খেলোয়াড়দের সুযোগ দিয়ে দলকে নতুন করে সাজানো। অনূর্ধ্ব-২০ সাফ-এ যারা ভালো করছে, তাদেরকে তুলে আনার প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে হবে। আমি বিশ্বাস করি, খুব শীঘ্রই আমরা সেই ধরনের ম্যাচ জিততে শুরু করব যা আজ জিততে পারিনি।’
ক্যাবরেরা আরও বলেন,’অনেক ম্যাচ জিততে না পারলেও উন্নতি স্পষ্ট। খেলোয়াড়রা এখন খেলার গতি নিয়ন্ত্রণ করতে জানে। সিঙ্গাপুরের মতো দল একটিমাত্র সুযোগ থেকে গোল করতে পারে, এটি আমাদের এখনও কিছুটা অভাব। যদি এই জায়গায় আমরা উন্নতি করি, আগামী কয়েক বছরে ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশ আরও ২০-৩০ ধাপ এগোতে পারবে।’
