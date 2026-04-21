ভোলায় কোস্ট গার্ডের অভিযানে ৪ হাজার ২০০ লিটার অবৈধ পেট্রোল জব্দ

ভোলার দৌলতখানে অভিযান চালিয়ে প্রায় ৪ হাজার ২০০ লিটার অবৈধ জ্বালানি তেল (পেট্রোল) জব্দ করেছে কোস্ট গার্ড।
মঙ্গলবার (২১ এপ্রিল ) সকালে কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত সোমবার (২০ এপ্রিল) রাত ৮টার দিকে দৌলতখান থানাধীন চৌকিঘাট সংলগ্ন মেঘনা নদীতে কোস্ট গার্ড বেইস ভোলা একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় একটি সন্দেহজনক কাঠের বোটে তল্লাশি চালিয়ে অবৈধভাবে মজুদের উদ্দেশ্যে স্থানান্তরের সময় প্রায় ৫ লাখ ৬৭ হাজার টাকা মূল্যের ৪ হাজার ২০০ লিটার পেট্রোল জব্দ করা হয়।
কোস্ট গার্ড সূত্র জানায়, কিছু অসাধু ব্যবসায়ী দেশীয় বিভিন্ন তেলবাহী জাহাজ থেকে অবৈধভাবে জ্বালানি সংগ্রহ করে মজুদের উদ্দেশ্যে স্থানান্তর করছিল।
জব্দকৃত তেলের বিষয়ে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
কোস্ট গার্ড জানিয়েছে, অবৈধ মজুদ ও কৃত্রিম সংকট রোধে ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
Leave a Reply