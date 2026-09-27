জয়পুরহাটে ফসলের ক্ষেতে বৈদ্যুতিক ফাঁদ, প্রাণ গেল যুবকের

জয়পুরহাটে ফসলের ক্ষেতে বৈদ্যুতিক ফাঁদ, প্রাণ গেল যুবকের। জেলার পাঁচবিবিতে শিয়ালের উপদ্রব থেকে শসা ক্ষেত বাঁচাতে দেওয়া বৈদ্যুতিক তারের ফাঁদে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে সাকিব হোসেন (২৪) নামের এক টাইলস মিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে।
রোববার (২৭ সেপ্টেম্বর-২০২৬) সকালে উপজেলার কড়িয়া (লকমা) এলাকার একটি শসার ক্ষেত থেকে পুলিশ নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জয়পুরহাট ৪০০ শয্যা হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছেন। সাকিব হোসেন ওই এলাকার আবুল খায়েরের ছেলে বলে জানা গেছে।
স্থানীয় সূত্র ও পুলিশ জানায়, কড়িয়া এলাকার কৃষক আবু বক্কর তার শসা ক্ষেতে শিয়ালের উপদ্রব বন্ধ করতে চারপাশ দিয়ে অবৈধভাবে বৈদ্যুতিক সংযোগ দিয়ে ফাঁদ পেতে রেখেছিলেন। শনিবার (২৬ সেপ্টেম্বর-২০২৬) রাতে সাকিব অসাবধানতাবশত ওই ক্ষেতের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। রোববার সকালে স্থানীয় এক কৃষক মাঠে কাজ করতে গিয়ে শসা ক্ষেতের মধ্যে বিদ্যুতের তারে পেঁচানো অবস্থায় সাকিবের মৃতু দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। এ সময় তার চিৎকারে আশপাশের লোকজন এসে পুলিশে খবর দেয়। খবর পেয়ে পাঁচবিবি থানা পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে পাঁচবিবি থানার ওসি (তদন্ত) মোকলেছুর রহমান জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে মর্গে পাঠিয়েছেন। বিষয়টি গুরুত্বের সাথে তদন্ত করা হচ্ছে এবং এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও জানান এই কর্মকর্তা।
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