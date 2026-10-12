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কাজিপুরে অভিযানে ২ হাজার মিটার অবৈধ কারেন্ট জাল ও ২০ সেট চায়না দুয়ারি জাল জব্দ 

কাজিপুর (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি : / ৫৭ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : সোমবার, ১২ অক্টোবর, ২০২৬

সিরাজগঞ্জের কাজিপুরে মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান উপলক্ষে  অভিযান চালিয়ে  অবৈধ কারেন্ট জাল  ও  চায়না দুয়ারি জাল  জব্দ  করেছে উপজেলা প্রশাসন ও মৎস্য অধিদপ্তর কাজিপুর ।
রবিবার (১১ অক্টোবর) বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত কাজিপুর   উপজেলার  যমুনা নদীর বিভিন্ন পয়েন্টে  এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে উপস্থিত ছিলেন    উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা অতিরিক্ত দায়িত্ব শরিফুল ইসলাম , নৌ পুলিশের সদস্য,   মৎস্য বিভাগের  ক্ষেত্র সহকারী ইসমাইল হোসেন  ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা।
অভিযানকালে  কাজিপুর উপজেলার যমুনা নদীতে  বিভিন্ন  পয়েন্ট  মাধ্য প্রায় ২০০০ হাজার মিটার কারেন্ট জাল  এবং ২০ সেট চায়না দুয়ারী জাল জব্দ করে বিনষ্ট করা হয় । এর সাথে  ১  কেজি ইলিশ  মাছ জব্দ করে স্থানীয়  মাদ্রাসায় বিতরণ করা হয়।
উপজেলা মৎস্য অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, চায়না দুয়ারি ও বেড় জালে ছোট-বড় বিভিন্ন প্রজাতির মাছের পাশাপাশি মাছের পোনা ও অন্যান্য জলজ প্রাণী আটকা পড়ে। এতে দেশীয় মাছের প্রজনন ও জলজ জীববৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
উপজেলা  মৎস্য অফিসার   বলেন, নিষিদ্ধ জাল ব্যবহার করে মাছ শিকার বন্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। জলজ সম্পদ রক্ষায় এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।


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