কাজিপুরে অভিযানে ২ হাজার মিটার অবৈধ কারেন্ট জাল ও ২০ সেট চায়না দুয়ারি জাল জব্দ 

কাজিপুরে অভিযানে ২ হাজার মিটার অবৈধ কারেন্ট জাল ও ২০ সেট চায়না দুয়ারি জাল জব্দ
কাজিপুর (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি :
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সোমবার, ১২ অক্টোবর, ২০২৬
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সিরাজগঞ্জের কাজিপুরে মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান উপলক্ষে অভিযান চালিয়ে অবৈধ কারেন্ট জাল ও চায়না দুয়ারি জাল জব্দ করেছে উপজেলা প্রশাসন ও মৎস্য অধিদপ্তর কাজিপুর ।
রবিবার (১১ অক্টোবর) বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত কাজিপুর উপজেলার যমুনা নদীর বিভিন্ন পয়েন্টে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা অতিরিক্ত দায়িত্ব শরিফুল ইসলাম , নৌ পুলিশের সদস্য, মৎস্য বিভাগের ক্ষেত্র সহকারী ইসমাইল হোসেন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা।
অভিযানকালে কাজিপুর উপজেলার যমুনা নদীতে বিভিন্ন পয়েন্ট মাধ্য প্রায় ২০০০ হাজার মিটার কারেন্ট জাল এবং ২০ সেট চায়না দুয়ারী জাল জব্দ করে বিনষ্ট করা হয় । এর সাথে ১ কেজি ইলিশ মাছ জব্দ করে স্থানীয় মাদ্রাসায় বিতরণ করা হয়।
উপজেলা মৎস্য অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, চায়না দুয়ারি ও বেড় জালে ছোট-বড় বিভিন্ন প্রজাতির মাছের পাশাপাশি মাছের পোনা ও অন্যান্য জলজ প্রাণী আটকা পড়ে। এতে দেশীয় মাছের প্রজনন ও জলজ জীববৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
উপজেলা মৎস্য অফিসার বলেন, নিষিদ্ধ জাল ব্যবহার করে মাছ শিকার বন্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। জলজ সম্পদ রক্ষায় এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
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