ইসফাহান ও নাতানজ মধ্য ইরানের এই দুই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল পারমাণবিক স্থাপনার ঠিক মাঝামাঝি এলাকায় দ্রুত গতিতে একটি নতুন গভীর ভূগর্ভস্থ সামরিক কমপ্লেক্স নির্মাণ করছে তেহরান। ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা সংস্থা ‘ইনস্টিটিউট ফর সাইন্স অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটি’ (আইএসআইএস)-এর সাম্প্রতিক বিশ্লেষণ ও উপগ্রহ চিত্রে উঠে এসেছে এই তথ্য।
বেহজাতাবাদ নামের একটি প্রত্যন্ত স্থানে অবস্থিত এই উদীয়মান সুবিধাটি পারমাণবিক কেন্দ্র ইসফাহান এবং নাতানজের বিখ্যাত ‘পিকঅ্যাক্স মাউন্টেন’ (কোলাং পর্বত) উভয় স্থান থেকেই প্রায় ৬২ কিলোমিটার (৪০ মাইল) দূরত্বে অবস্থান করছে।
আইএসআইএস-এর গবেষকদের মতে, সাম্প্রতিক দিনগুলোতে তেহরান এই পাহাড়ি এলাকার চারপাশ ঘিরে নিরাপত্তাবেষ্টনী (প্রাচীর) বসানোর কাজ শুরু করেছে। স্যাটেলাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন, পুরো প্রকল্পটি শেষ হলে এই সুরক্ষিত অঞ্চলটি প্রায় ১৯ বর্গমাইল (প্রায় ১২,০০০ একর) এলাকা জুড়ে বিস্তৃত হবে। যদিও এখন পর্যন্ত এই বিশাল স্থাপনার মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য পুরোপুরি স্পষ্ট নয়, তবে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা এটিকে সামরিক বা পারমাণবিক উদ্দেশ্যে তৈরি বলে আশঙ্কা করছেন।
স্যাটেলাইট চিত্র বিশ্লেষণের ভিত্তিতে জানা গেছে, স্থানটিতে অবকাঠামোগত মূল কাজ শুরু হয়েছিল মূলত ২০২৫ সালের শেষ দিকে। এরপর ২০২৬ সালের শুরু থেকে মোড়ে মোড়ে সংযোগ সড়ক তৈরি, প্রশাসনিক এলাকা থেকে টানেলের সংযোগ সৃষ্টি এবং পরবর্তীতে মে ও জুন মাসের দিকে পাহাড় কেটে প্রধান টানেল বা সুড়ঙ্গমুখ তৈরির কাজ ত্বরান্বিত হয়। অতি সম্প্রতি তোলা স্যাটেলাইট ছবিতে একাধিক সক্রিয় টানেল প্রবেশপথ, নিরাপত্তাচৌকি, সীমানা প্রাচীর এবং বিস্ফোরক সংরক্ষণের বিশেষ প্যাড দৃশ্যমান হয়েছে।
ওয়াশিংটনভিত্তিক থিঙ্কট্যাঙ্কটির মতে, নির্মাণকাজের এই অস্বাভাবিক দ্রুত গতি ও ইরানের পূর্ববর্তী কৌশল নির্দেশ করে যে, এখানে কোনো পারমাণবিক উদ্দেশ্য বা ক্ষেপণাস্ত্রঘাঁটি গড়ে তোলার সম্ভাবনাকে কোনোভাবেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকরা বলছেন, ইসলামিক বিপ্লবী গার্ড কোর (আইআরজিসি) হয়তো তাদের দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র এবং কৌশলগত অস্ত্র ব্যবস্থার সুরক্ষায় এটি তৈরি করছে। আবার কেউ কেউ মনে করছেন, পূর্ববর্তী হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ যন্ত্রপাতি সুরক্ষিত রাখতেই এই বিশাল পাহাড় কেটে সুরঙ্গ তৈরি করা হচ্ছে।
উল্লেখ্য যে, ইরান বরাবরই তাদের অতি সংবেদনশীল সামরিক ও পারমাণবিক স্থাপনাগুলো মাটির গভীরে বা পাহাড়ি গ্রানাইট পাথরের নিচে নির্মাণ করে থাকে, যাতে প্রতিপক্ষের বিমান বা ক্ষেপণাস্ত্র হামলা থেকে সেগুলোকে সুরক্ষিত রাখা যায়। নাতানজের কাছে অবস্থিত ‘পিকঅ্যাক্স মাউন্টেন’ মাটির প্রায় ১০০ মিটার গভীরে অবস্থিত একটি অত্যন্ত সুরক্ষিত পাহাড়ি সুড়ঙ্গ কেন্দ্র, যা একাধিক আন্তর্জাতিক সামরিক অভিযান ও হামলায়ও অক্ষত রয়ে গেছে। এই ধরনের অতি সুরক্ষিত কাঠামোর ওপর সাধারণ সংহারক বোমা বা বাংকার বাস্টারও বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারে না।
সূত্র: নিউজ উইক
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