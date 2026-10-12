কাওয়াকোলা ইউনয়িনে সুষ্ঠভাবে সার বিতরন

সরিাজগঞ্জ সদর উপজলোর ৮নং কাওয়াকোলা ইউনয়িনে অক্টোবরে বরাদ্দকৃত ১০৮৮ বস্তা সার কৃষকদরে মাঝে ন্যায্য মুল্যে বিতরন করা হয়ছে।
সোমবার সকালে মতি সাহবেরে ঘাট ও রাসলের্পাক এলাকা থকেে ইউনয়িনরে দুটি ডিলারের মাধ্যমে কৃষকদরে মাঝে বস্তা সার সুষ্ঠভাবে বিতরন করা হয়।
সার বিতনরন কালে কাওয়াকোলা ইউনয়িনরে সাবকে চয়োরম্যান, জেলা কৃষকদলরে সদস্য সচবি ও সদর উপজলো সার মনিটরিং কমটিরি সদস্য টি.এম. শাহাদত হোসনে ঠান্ডু, কাওয়াকোলা ইউনয়িনরে ভারপ্রাপ্ত চয়োরম্যান আব্দুর রাজ্জাক ভুইয়া বিএস বদউিজ্জামান, সার ডলিার আজাহার আলী মন্ডল ও আব্দুল হামদি ভুইয়া। অক্টোবরে কাওয়াকোলা ইউনয়িনে ইউরয়িা ২৮০ বস্তা, টিএসপি ২১৮ বস্তা, ডিএমপি ৩৯০ বস্তা ও এমওপি ২০০ বস্তা বরাদ্দ দয়ো হয়। সোমবার কৃষকরে মাঝে সাড়ে ৬শ বস্তা সার বিতরন করা হয়। আজ ও আগামীকাল বাকী সার কৃষকদরে মাঝে ন্যাযমুল্যে বিতরন করা হবে জানান সার ডলিাররা।
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