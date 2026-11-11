উত্তরায় বিএনপি নেতা এস এম জাহাঙ্গীরের বাড়ির গেটে ককটেল বিস্ফোরণ

রাজধানীর উত্তরায় বিএনপি নেতা ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র প্রার্থী এস এম জাহাঙ্গীর হোসেনের বাসভবনের প্রধান ফটকে (গেটে) ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। আজ বুধবার (১১ নভেম্বর) এই হামলার ঘটনা ঘটে। এতে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া না গেলেও পুরো এলাকায় চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।
স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার সময় মোটরসাইকেলে করে আসা অজ্ঞাতনামা কয়েকজন দুর্বৃত্ত উত্তরার ওই বাসভবনের সামনে এসে আকস্মিকভাবে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। বিকট শব্দে ককটেলটি বিস্ফোরিত হওয়ার পর পরই হামলাকারীরা দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। বিস্ফোরণের তীব্রতায় বাড়ির গেট ও আশপাশের এলাকা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়।
খবর পেয়ে স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা এবং পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, রাজনৈতিক অঙ্গনে ও সাধারণ মানুষের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই পরিকল্পিতভাবে এই নাশকতা চালানো হয়েছে।
এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কোনো হতাহত কিংবা কাউকে গ্রেফতারের খবর পাওয়া যায়নি। উত্তরা থানা পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে আলামত সংগ্রহ করা হয়েছে। কে বা কারা এই ঘটনার সাথে জড়িত, তা চিহ্নিত করতে আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ ও তদন্ত কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।
Leave a Reply