দুপুরে বিসিবির সভা, আলোচনা যেসব বিষয়ে

দেশের ক্রিকেটাঙ্গন এখন কিছুটা কঠিন সময় পার করছে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে না খেলার বিষয়টি পুরোনো হলেও, সাম্প্রতিক সময়ে সেই বিষয়ে আলোচনা নতুন করে শুরু হয়েছে। বিশ্বকাপ খেলতে না পারায় ক্রিকেটারদের মাঝে হতাশা রয়েছে, এমনকি দু’জন ক্রিকেটার কোমায় চলে গিয়েছিলেন বলেও মন্তব্য করেছেন জাতীয় দলের সিনিয়র সহকারী কোচ মোহাম্মদ সালাউদ্দিন। এরই মাঝে আজ (রবিবার) দুপুরে সভায় বসছে বিসিবি।
কিছুদিন ধরেই বোর্ড পরিচালকদের পাল্টাপাল্টি মন্তব্য করতে দেখা যাচ্ছে। এ ছাড়া বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলের অস্ট্রেলিয়া সফর নিয়েও শোনা যায় নানা গুঞ্জন। এদিকে, বিসিবির টুর্নামেন্ট কমিটিতে অন্য বিভাগের এক পরিচালকের হস্তক্ষেপেরও অভিযোগ উঠেছে। এসব অস্থিরতার মাঝে বিসিবি পরিচালকদের নিয়ে সভা ডেকেছেন বুলবুল।
দেশের একটি গণমাধ্যমকে বিসিবির এক পরিচালক জানিয়েছেন, আজ দুপুর ১টায় জুম মিটিংয়ের মাধ্যমে পরিচালকরা সভা করবেন। বিসিবি সভাপতি বুলবুল যোগ দেবেন অস্ট্রেলিয়া থেকে। এবারের সভায় থাকছে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি এজেন্ডা। তার মধ্যে রয়েছে আসন্ন নারী বিপিএল আয়োজন বিষয়ক আলোচনা ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা। এ ছাড়া নতুন প্রধান নির্বাচক নিয়োগ নিয়ে আলাপ হতে পারে।
