রবিবার, ২২ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০১:২৬ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
আমি যে বিবাহিত সেটা ভুলেই গেছি: তাপসী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন সৌদি রাষ্ট্রদূত ২৬ ফেব্রুয়ারি একুশে পদক দেবেন প্রধানমন্ত্রী আনিসুল হক ও সালমান এফ রহমানের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু আজ ইফতার করানো কেন এত মর্যাদাপূর্ণ? এইচএসসির ফরম পূরণে বৃদ্ধি পেল ফি আজ কিছু মোবাইল সংযোগ সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন হতে পারে সিরাজগঞ্জের ট্রাকের ধাক্কায় অটোভ্যানচালক নিহত যে সমীকরণে এবার বিশ্বকাপ জিতবে পাকিস্তান দুপুরে বিসিবির সভা, আলোচনা যেসব বিষয়ে
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ খেলাধুলা

যে সমীকরণে এবার বিশ্বকাপ জিতবে পাকিস্তান

অনলাইন ডেস্ক: / ৫ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : রবিবার, ২২ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬
- সংগৃহীত ছবি

ক্রিকেটে কাকতালীয় ঘটনার গল্প নতুন নয়। তবে আইসিসি টুর্নামেন্টের ইতিহাস ঘাঁটলে একটি অদ্ভুত মিল বারবার সামনে আসে। অস্ট্রেলিয়া গ্রুপপর্ব থেকে বিদায় নিলেই যেন খুলে যায় পাকিস্তানের ভাগ্যের দুয়ার। এবারও টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সেই সমীকরণ ঘিরে নতুন করে আশায় বুক বাঁধছেন সমর্থকরা।

পাকিস্তান এখন পর্যন্ত তিনটি বড় আইসিসি শিরোপা জিতেছে। ১৯৯২ সালে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ওয়ানডে বিশ্বকাপে ইমরান খানের নেতৃত্বে চ্যাম্পিয়ন হয় তারা। সে আসরে স্বাগতিক অস্ট্রেলিয়া গ্রুপপর্ব থেকেই বিদায় নিয়েছিল।

দ্বিতীয় শিরোপা আসে ২০০৯ সালে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। সেবারও অস্ট্রেলিয়া গ্রুপপর্ব পেরোতে পারেনি। ফাইনালে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে শিরোপা জেতে পাকিস্তান।

তৃতীয় সাফল্য ২০১৭ সালে আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে। সেই আসরেও অস্ট্রেলিয়া গ্রুপপর্বেই থেমে যায়। আর পাকিস্তান ফাইনালে ভারতকে হারিয়ে শিরোপা ঘরে তোলে।

এবারের টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও গ্রুপপর্বেই ছিটকে গেছে অস্ট্রেলিয়া। জিম্বাবুয়ে, শ্রীলঙ্কার কাছে হেরে বিদায় নেয় ট্রাভিস হেড, গ্লেন ম্যাক্সওয়েলদের দল। ফলে আবারও আলোচনায় পুরোনো সেই সমীকরণ।

অন্যদিকে পাকিস্তান গ্রুপপর্বে চার ম্যাচে তিন জয় তুলে নিয়ে জায়গা করে নিয়েছে সুপার এইটে। ব্যাটিং, বোলিংয়ে ভারসাম্যপূর্ণ পারফরম্যান্স তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে। বিশেষ করে বোলিং ইউনিটের ধারাবাহিকতা দলকে বাড়তি শক্তি জুগিয়েছে। ২০ দল নিয়ে শুরু হওয়া আসরে প্রতিটি গ্রুপ থেকে সেরা দুই দল করে মোট আটটি দল উঠেছে সুপার এইটে। ২১ ফেব্রুয়ারি শুরু হচ্ছে সেরা আটের লড়াই।

গ্রুপ ওয়ানে রয়েছে ভারত, জিম্বাবুয়ে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, দক্ষিণ আফ্রিকা। গ্রুপ টু তে আছে পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড। অর্থাৎ সামনে কঠিন প্রতিপক্ষের পরীক্ষা। নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচগুলো হতে পারে নির্ধারণী। শ্রীলঙ্কাও চমক দেখাতে সক্ষম।

পরিসংখ্যান সমর্থকদের স্বপ্ন দেখায়, কিন্তু শিরোপা জিততে হলে মাঠে দিতে হবে ধারাবাহিক, নির্ভুল, সাহসী পারফরম্যান্স। অস্ট্রেলিয়ার বিদায় শুভ সংকেত হতে পারে, তবে সেটি সাফল্যের নিশ্চয়তা নয়। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে কি না, তার উত্তর মিলবে মাঠের লড়াইয়েই।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

দুপুরে বিসিবির সভা, আলোচনা যেসব বিষয়ে

অধিনায়ক হয়ে পর্তুগালের স্কোয়াডে ফিরছেন রোনালদো

অপরাজিত থেকে গ্রুপ পর্ব শেষ করলো ভারত

বিশ্বকাপের ম্যাচসহ আজ টিভিতে যা দেখবেন

অস্ট্রেলিয়া-শ্রীলঙ্কার ম্যাচসহ টিভিতে আজকের খেলা

বাবর-শাহীন-শাদাবকে ছেটে ফেলতে বললেন আফ্রিদি

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech