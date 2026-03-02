ইরানের নতুন নেতৃত্ব যুক্তরাষ্ট্রের সাথে কথা বলতে চায়, জানালেন ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ইরানের নতুন নেতৃত্ব তার প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলতে চায়। তিনিও আলোচনায় রাজি হয়েছেন।
তিনি বলেন, তারা কথা বলতে চায় এবং আমি রাজি হয়েছি। তাই আমি তাদের সঙ্গে কথা বলব। — এ তথ্য জানিয়েছে দ্য আটলান্টিক ম্যাগাজিন।
ট্রাম্প আরও বলেন, তাদের আরও আগে এটা করা উচিত ছিল। খুবই বাস্তবসম্মত ও সহজ বিষয়টি তারা আগে মেনে নিতে পারত। তারা অনেক দেরি করেছে।
তবে কবে এই আলোচনা হবে, সে বিষয়ে তিনি কিছু বলেননি।
এদিকে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি ওমানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বদর বিন হামদ আল বুসাইদিকে বলেছেন, উত্তেজনা কমাতে যে কোনো ‘গুরুতর উদ্যোগে’ তেহরান প্রস্তুত।
ওমানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। সাম্প্রতিক ইরান-যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক আলোচনায় ওমান মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করছে। শুক্রবার আল বুসাইদি ওয়াশিংটনে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেসি ভ্যান্সের সঙ্গে বৈঠক করেন। আরাগচি আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ হামলা অঞ্চলে উত্তেজনা ও আতঙ্ক বাড়াচ্ছে। ওমানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে এ কথাও উল্লেখ করা হয়।
