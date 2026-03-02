সোমবার, ০২ মার্চ ২০২৬, ০১:০৭ পূর্বাহ্ন
সিংড়ায় চাঁদা না দেওয়ায় দুই ভাইকে কুপিয়ে জখম বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ট্রেনিং অ্যান্ড ডকট্রিন কমান্ড উদ্বোধন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলকে 'চড়া মূল্য' দিতে হবে, হুঁশিয়ারি ইরানের ৬ মার্চ অনশনে বসছেন মমতা ইরানের নতুন নেতৃত্ব যুক্তরাষ্ট্রের সাথে কথা বলতে চায়, জানালেন ট্রাম্প সিরাজগঞ্জে অসহায় পরিবারের পাশে ডিসি হাটিকুমরুল ইউনিয়নের কৃষকদলের পূর্নাঙ্গ কমিটি গঠন, মাসুদ রানা সভাপতি আশরাফুল সাধারণ সম্পাদক কিশোরগঞ্জে জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে ডাকাত সর্দারকে পুলিশে দিলেন স্বজনরা পুঠিয়ায় মাদক বিরোধী অভিযানে দুইজনের কারাদণ্ড
নোটিশ:
জাতীয়

বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ট্রেনিং অ্যান্ড ডকট্রিন কমান্ড উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদক:
আপডেট : রবিবার, ১ মার্চ, ২০২৬

বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ঘাঁটি বাশার-এ বিমান বাহিনীর ট্রেনিং এন্ড ডকট্রিন কমান্ডের (ট্রাডক) উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খাঁন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ট্রেনিং অ্যান্ড ডকট্রিন কমান্ডের (ট্রাডক) আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

রবিবার আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এতে আরও বলা হয়, প্রধান অতিথি বিমান বাহিনীর প্রশিক্ষণ সমন্বয় এবং ডক্ট্রিন ও ট্যাকটিকস প্রণয়ন বিষয়ে সর্বোচ্চ সংস্থা হিসেবে অত্র প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরুর বিষয়ে দৃঢ় আস্থা এবং আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি তার দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্যে বিমান বাহিনীকে যুগোপযোগী এবং কৌশলগতভাবে কার্যকর রাখতে পরিকল্পিত ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং সামরিক শিক্ষা ব্যবস্থার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

ট্রেনিং অ্যান্ড ডকট্রিন কমান্ড (ট্রাডক) সরাসরি বিমান বাহিনী প্রধানের অধীনে পরিচালিত হবে, যা কৌশলগত সামঞ্জস্য এবং সময়োপযোগী নীতিগত দিক-নির্দেশনা নিশ্চিত করার পাশাপাশি পরিকল্পনা, অপারেশন, প্রশিক্ষণ এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিমান সদরের সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরসমূহের সাথে কার্যকর সমন্বয় বজায় রাখবে।

‌‘Transformation through Wisdom’ এই মূলমন্ত্র অনুসরণ করে অত্র প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সকল প্রশিক্ষণ তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ, ডক্ট্রিন ও ট্যাকটিকস প্রণয়ন ও হালনাগাদ, অপারেশনাল উৎকর্ষতা সাধন এবং সর্বোপরি একটি যুগোপযোগী বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

অনুষ্ঠানে বিমান সদরের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসারগণ, এয়ার অধিনায়ক বিমান বাহিনী ঘাঁটি বাশার ও ঘাঁটি এ কে খন্দকার, কমান্ড্যান্ট ট্রাডক এবং বিমান সদরের পরিচালকবৃন্দসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।


