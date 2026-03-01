পুঠিয়ায় মাদক বিরোধী অভিযানে দুইজনের কারাদণ্ড

রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলায় মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে দুই মাদকসেবীকে ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।
রোববার (১ মার্চ) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট লিয়াকত সালমানের নেতৃত্বে উপজেলার কান্দ্রা এলাকায় এ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। অভিযানে পুঠিয়া থানা পুলিশের সদস্যরা সহযোগিতা করেন।
অভিযান চলাকালে মাদক সেবনের সময় হাতেনাতে আটক করা হয় রাজশাহী নগরীর মতিহার থানার সাতবাড়িয়া গ্রামের মোঃ সিদ্দিকের ছেলে মোহাম্মদ বেল্লাল (৩৪) এবং পুঠিয়া থানার বড় কান্দা মধ্যপাড়া গ্রামের মোহাম্মদ হুমায়ুন রশিদের ছেলে মোঃ মেহেদী হাসানকে (২৮)।
ভ্রাম্যমাণ আদালতে হাজির করে আসামিদের বিরুদ্ধে মাদক সেবনের অভিযোগ আনা হলে তারা দোষ স্বীকার করেন। অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আদালত প্রত্যেককে ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ২০০ টাকা করে অর্থদণ্ড প্রদান করেন। অনাদায়ে অর্থদণ্ডের ক্ষেত্রে কারাদণ্ড কার্যকর হবে বলে আদেশে উল্লেখ করা হয়।
প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মাদকের বিরুদ্ধে এমন অভিযান অব্যাহত থাকবে।
