যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলকে ‘চড়া মূল্য’ দিতে হবে, হুঁশিয়ারি ইরানের

ইরানের সেনাবাহিনী জানিয়েছে, আজ সারা দেশে তারা অন্তত ১০টি উন্নত ড্রোন ভূপাতিত করেছে। এতে এখন পর্যন্ত মোট ২২টি ড্রোন গুলি করে নামানো হয়েছে।
ইরানি কর্মকর্তাদের দাবি, ড্রোনগুলোর বেশিরভাগই ছিল ‘হারমিস’ ড্রোন। এগুলো ইসরায়েলি ও মার্কিন বাহিনীর বলে অভিযোগ করা হয়েছে।
ইরানের কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট করে বলছে, এখন তারা পূর্ণমাত্রার প্রতিরোধ করছে। তারা বলছে, যতটা সম্ভব শক্তভাবে জবাব দেওয়া হবে। তাদের দাবি, এখনো তারা তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী সামরিক সক্ষমতা ব্যবহার করেনি। এর মধ্যে রয়েছে কিছু উন্নত ক্ষেপণাস্ত্র।
ইরানি কর্মকর্তারা সতর্ক করে বলেছেন, আগামী দিনগুলোতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলকে ‘চড়া মূল্য’ দিতে হবে। তারা আরও বলছেন, এই সংঘাত আগের মতো নয়। ইরানি নেতারা এটাকে অস্তিত্বের যুদ্ধ হিসেবে নিয়েছেন। তাদের ভাষায়, ‘এখানে পিছু হটার সুযোগ নেই। আপস করার সুযোগ নেই। তারা আত্মসমর্পণও করবেন না ।
নিজেদের প্রতিরক্ষা সক্ষমতা দেখাতে না পারা পর্যন্ত এবং সম্মান ও স্বাধীনতা রক্ষা না হওয়া পর্যন্ত এই অবস্থান অব্যাহত থাকবে বলে তারা জানিয়েছে।
