সোমবার, ০২ মার্চ ২০২৬, ০১:০৭ পূর্বাহ্ন
সিংড়ায় চাঁদা না দেওয়ায় দুই ভাইকে কুপিয়ে জখম বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ট্রেনিং অ্যান্ড ডকট্রিন কমান্ড উদ্বোধন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলকে 'চড়া মূল্য' দিতে হবে, হুঁশিয়ারি ইরানের ৬ মার্চ অনশনে বসছেন মমতা ইরানের নতুন নেতৃত্ব যুক্তরাষ্ট্রের সাথে কথা বলতে চায়, জানালেন ট্রাম্প সিরাজগঞ্জে অসহায় পরিবারের পাশে ডিসি হাটিকুমরুল ইউনিয়নের কৃষকদলের পূর্নাঙ্গ কমিটি গঠন, মাসুদ রানা সভাপতি আশরাফুল সাধারণ সম্পাদক কিশোরগঞ্জে জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে ডাকাত সর্দারকে পুলিশে দিলেন স্বজনরা পুঠিয়ায় মাদক বিরোধী অভিযানে দুইজনের কারাদণ্ড
যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলকে ‘চড়া মূল্য’ দিতে হবে, হুঁশিয়ারি ইরানের

অনলাইন ডেস্ক: / ১১ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : রবিবার, ১ মার্চ, ২০২৬

ইরানের সেনাবাহিনী জানিয়েছে, আজ সারা দেশে তারা অন্তত ১০টি উন্নত ড্রোন ভূপাতিত করেছে। এতে এখন পর্যন্ত মোট ২২টি ড্রোন গুলি করে নামানো হয়েছে।

ইরানি কর্মকর্তাদের দাবি, ড্রোনগুলোর বেশিরভাগই ছিল ‘হারমিস’ ড্রোন। এগুলো ইসরায়েলি ও মার্কিন বাহিনীর বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

ইরানের কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট করে বলছে, এখন তারা পূর্ণমাত্রার প্রতিরোধ করছে। তারা বলছে, যতটা সম্ভব শক্তভাবে জবাব দেওয়া হবে। তাদের দাবি, এখনো তারা তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী সামরিক সক্ষমতা ব্যবহার করেনি। এর মধ্যে রয়েছে কিছু উন্নত ক্ষেপণাস্ত্র।

ইরানি কর্মকর্তারা সতর্ক করে বলেছেন, আগামী দিনগুলোতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলকে ‘চড়া মূল্য’ দিতে হবে। তারা আরও বলছেন, এই সংঘাত আগের মতো নয়। ইরানি নেতারা এটাকে অস্তিত্বের যুদ্ধ হিসেবে নিয়েছেন। তাদের ভাষায়, ‘এখানে পিছু হটার সুযোগ নেই। আপস করার সুযোগ নেই। তারা আত্মসমর্পণও করবেন না ।

নিজেদের প্রতিরক্ষা সক্ষমতা দেখাতে না পারা পর্যন্ত এবং সম্মান ও স্বাধীনতা রক্ষা না হওয়া পর্যন্ত এই অবস্থান অব্যাহত থাকবে বলে তারা জানিয়েছে।


