সিংড়ায় চাঁদা না দেওয়ায় দুই ভাইকে কুপিয়ে জখম

নাটোরের সিংড়া উপজেলার চৌগ্রাম ইউনিয়নের তেরবাড়িয়া গুচ্ছগ্রাম এলাকায় চাঁদার টাকা দিতে রাজি না হওয়ায় সেই জেরে রুবেল (২০) ও মানিক (১৮) নামে দুই ভাইকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করার ঘটনা ঘটেছে। রবিবার (১ মার্চ) সন্ধ্যায় তেরবাড়িয়া এলাকায় এ হামলার ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় ও আহতদের পরিবার সূত্রে জানা যায়, বর্তমানে তেরবাড়িয়া গুচ্ছগ্রামে বসবাসরত চামারি ইউনিয়নের মহিষমারি গ্রামের অজিতের ছেলে মনিরুল ইসলাম ও সাইদুল নামের দুই যুবক রুবেল ও মানিকের কাছে ৫০ হাজার টাকা দাবি করেন। টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে তারা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। পরে তাদের একা পেয়ে দেশীয় অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে রুবেল ও মানিককে গুরুতর জখম করে ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন।
পরে তাদের স্থানীয়রা রক্তাক্ত অবস্থায় দুই ভাইকে উদ্ধার করে প্রথমে সিংড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স-এ ভর্তি করেন। সেখানে তাদের অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-এ স্থানান্তর করা হয়। বর্তমানে তারা বগুড়া চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
এ ঘটনায় অভিযুক্তদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাদের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। জানা গেছে, অভিযুক্ত মনিরুল ইসলাম ঘটনার পর থেকে পলাতক রয়েছেন।
এ বিষয়ে সিংড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আ.ব.ম আব্দুন নুর বলেন, এমন একটি ঘটনার কথা শুনেছি। লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে
ছবিতে অভিযুক্ত মনিরুল
Leave a Reply