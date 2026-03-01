গোদাগাড়ীতে বিপুল পরিমান ককটেল তৈরির উপকরণ জব্দ

রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে অভিযান চালিয়ে ককটেল তৈরির উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত বিপুল পরিমাণ গান পাউডার ও কাঁচের গুড়া জব্দ করেছে র্যাব।
শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) রাত সাড়ে ১০টায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এসব উপকরন জব্দ করা হয়।
রবিবার দুপুরে এ নিশ্চিত করেছেন র্যাব-৫, রাজশাহীর মোল্লাপাড়া ক্যাম্পের মুখপাত্র উপ-পরিচালক মেজর আসিফ আল-রাজেক।
তিনি জানান, শনিবার রাত সাড়ে ১০টায় গোদাগাড়ী থানার তালধারী এলাকায় আভিযান চালিয়ে পরিত্যাক্ত অবস্থায় একটি প্লাস্টিকের বস্তা জব্দ করা হয়। পরে বস্তার ভেতর থেকে পলিথিনে ৮ কেজি ৩৯০ গ্রাম গান পাউডার এবং ১ কেজি ১৭০ গ্রাম কাঁচের গুড়া জব্দ করা হয়। জব্দকৃত আলামত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গোদাগাড়ী মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
এ ঘটনায় সংশ্লিষ্টদের শনাক্ত ও গ্রেফতারে গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছে র্যাব।
Leave a Reply