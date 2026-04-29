কুমিল্লা সীমান্তে ১০ হাজার ২০০ পিস ইয়াবা জব্দ

কুমিল্লার আদর্শ সদর উপজেলার সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ অবৈধ ভারতীয় ইয়াবা জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (১০-বিজিবি)। বুধবার (২৯ এপ্রিল) ভোরে বিজিবির একটি বিশেষ টহল দল এই মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করে।
বিজিবি সূত্র জানায়, কুমিল্লা ব্যাটালিয়ন (১০-বিজিবি) নিজস্ব দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় মাদক পাচার রোধে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি অনুসরণ করে নিয়মিত অভিযান চালিয়ে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ভোর আনুমানিক সাড়ে ৩টার দিকে আদর্শ সদর উপজেলার বৌয়ারাবাজার বিওপির একটি টহল দল উত্তর সূর্যনগর এলাকায় বিশেষ অভিযান চালায়।
অভিযান চলাকালে সীমান্তের ১০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মালিকবিহীন অবস্থায় ১০ হাজার ২০০ পিস ভারতীয় ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। বিজিবির হিসাব অনুযায়ী, জব্দকৃত এই মাদকের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৩০ লাখ ৬০ হাজার টাকা।
১০-বিজিবি কর্তৃপক্ষ জানায়, দেশের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি আন্তঃসীমান্ত অপরাধ দমন, চোরাচালান ও মাদকবিরোধী কার্যক্রমে তারা সবসময় দৃঢ় অবস্থানে রয়েছে। বিশেষ করে সীমান্ত এলাকা দিয়ে মাদক পাচার রোধে কঠোর নজরদারি অব্যাহত রয়েছে।
Leave a Reply