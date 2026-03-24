উল্লাপাড়ায় বিল থেকে বৃদ্ধার মরদেহ উদ্ধার

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া নেওয়ারগাছা নতুন পাড়া গ্রামের পাশের থলিয়ার বিল থেকে প্রায় ৭০ বছর বয়সী মালা বেগম নামের এক বৃদ্ধার ভাসমান মরদেহ উদ্ধার করেছে| মালা এই গ্রামের মৃত আনসার প্রামাণিকের স্ত্রী|
মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার নতুনপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
উল্লাপাড়া থানার উপ-পরিদর্শক সেলিম জানান, খবর পেয়ে পুলিশ দুপুরে মালা বেগমের মরদেহ থলিয়ার বিল থেকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য থানায় নিয়ে এসেছে। মরদেহের ডান কানের নতিতে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তবে শরীরে আর কোথাও কোন আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। মালা খাতুনের মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে তার স্বজন ও স্থানীয়রা কিছুই বলতে পারছে না। এ কারণে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন না পাওয়া পর্যন্ত পুলিশ নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারবে না।
নিহত মালা বেগমের ভাই জয়নাল আবেদীন জানান, তার বোন একা বাড়িতে থাকতেন। তার ছেলে মেয়েরা ঢাকা থাকেন। তার বোন পাশ্ববর্তী খাল বিলে মাছ ধরে বিক্রি করতেন। জয়নাল আবেদীন থাকেন ২ কিলোমিটার দূরে বালসাবাড়ী গ্রামে। সকাল বেলা স্থানীয় লোকজন তার বোনের মরদেহ পাশের বিলে ভাসতে দেখে তাদেরকে খবর দেয়। আপাততঃ কিভাবে মালা মারা গেলেন তারা তা বুঝতে পারছেন না বলে পুলিশ ও গণমাধ্যম কর্মীদেরকে জানান।
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