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/ খুলনা

ঝিনাইদহ সীমান্তে মাদকদ্রব্য জব্দ করেছে বিজিবি

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি: / ৩৬ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বৃহস্পতিবার, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্তে পৃথক অভিযান চালিয়ে ভারতীয় মদ, গাঁজা, ইয়াবা ও বিপুল পরিমাণ ওষুধ উদ্ধার করেছে বিজিবি। বৃহস্পতিবার ভোর থেকে সকাল পর্যন্ত মহেশপুর ৫৮ বিজিবির অধীন মাটিলা, যাদবপুর ও নতুনপাড়া বিওপির দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকায় এসব অভিযান পরিচালনা করা হয়।

বিজিবি জানায়, ভোর ৫টার দিকে মাটিলা বিওপির একটি টহল দল সীমান্ত পিলার ৫২/১২-আর থেকে প্রায় ১০০ গজ বাংলাদেশের ভেতরে শ্মশানঘাট এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় মালিকবিহীন অবস্থায় ৩০ বোতল ভারতীয় মদ উদ্ধার করা হয়। একই এলাকায় পৃথক চোরাচালানবিরোধী অভিযান চালিয়ে ৯৯০ পিস ভারতীয় ওষুধ জব্দ করা হয়।

এরপর সকাল ৬টা ৩৫ মিনিটের দিকে যাদবপুর বিওপির একটি দল সীমান্ত পিলার ৪৭/৭-এস সংলগ্ন গোপালপুর এলাকায় অভিযান চালায়। একটি ঘাসখেতের পাশ থেকে ৫০০ গ্রাম ভারতীয় গাঁজা ও ১ হাজার ৩৯৪ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

এ ছাড়া সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে নতুনপাড়া বিওপির একটি দল সীমান্ত পিলার ৬৫/৪-এস সংলগ্ন নতুনপাড়া গ্রামের একটি আমবাগানে অভিযান চালায়। সেখান থেকে ২১০ বোতল ভারতীয় সিরাপ জব্দ করা হয়।

মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি)-এর সহকারী পরিচালক মুন্সী ইমদাদুর রহমান এসব অভিযানের তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, সীমান্ত এলাকায় মাদক ও চোরাচালান প্রতিরোধে বিজিবি কঠোর অবস্থানে রয়েছে। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।


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