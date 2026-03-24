সোমবার, ০৫ অক্টোবর ২০২৬, ১২:৪৬ পূর্বাহ্ন
সর্বশেষ
এডিবি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে রাজশাহীর উন্নয়ন নিয়ে আরডিএ চেয়ারম্যানের আলোচনা বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয় রাজশাহীতে পৃথক অভিযানে মাদক কারবারি সহ গ্রেপ্তার ২৪ রাজশাহীতে পুলিশ সদস্যদের ৬৯ মেধাবী সন্তানকে বৃত্তি প্রদান কানাডার উৎসবে সেরা অভিনেত্রী তুষি, ‘রইদ’ পেল তিন পুরস্কার স্কুল কলেজ ফাঁকি দিয়ে আড্ডা, পুলিশের অভিযান, শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে মুক্তি পাউবোর বদলি-পদায়নে স্বচ্ছতাসহ ৫ দফা দাবি শুটিংয়ের সময় বরফ চিবিয়ে তৃষ্ণা মেটাতেন বিজয় এল‌ডি‌সি উত্তর‌ণের পরও বাংলাদেশকে শুল্কমুক্ত সুবিধা দেবে যুক্তরাজ্য : সারাহ কুক নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহণের রাজনৈতিক পরিবেশ নিশ্চিতে গুরুত্বারোপ ইসি সানাউল্লাহর
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ বিনোদন

শুটিংয়ের সময় বরফ চিবিয়ে তৃষ্ণা মেটাতেন বিজয়

অনলাইন ডেস্ক: / ৫১ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : রবিবার, ৪ অক্টোবর, ২০২৬
-বিজয় দেবেরাকোন্ডা। সংগৃহীত ছবি

একটি চরিত্রকে পর্দায় বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে অভিনেতাদের নানা ধরনের শারীরিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। কখনও ওজন কমাতে হয়, আবার কখনও বাড়াতে হয়। চরিত্রের প্রয়োজনে খাদ্যাভ্যাসেও আনতে হয় বড় পরিবর্তন। এমনই কঠিন অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন দক্ষিণী অভিনেতা বিজয় দেবেরাকোন্ডা।

‘লিগার’ ছবিতে অভিনয়ের সময় নিজের কঠোর শারীরিক প্রস্তুতির কথা তুলে ধরেছেন বিজয়। তিনি জানান, ছবিতে এমএমএ যোদ্ধার চরিত্রে অভিনয়ের জন্য নিজেকে পেশিবহুল ও ছিপছিপে করে তুলতে কঠিন প্রশিক্ষণের পাশাপাশি পানি খাওয়ার পরিমাণও কমিয়ে দিয়েছিলেন।

বিজয়ের সাধারণ অভ্যাস দিনে প্রায় চার থেকে ছয় লিটার পানি পান করা। কিন্তু ‘লিগার’-এর চরিত্রের জন্য শুটিংয়ের আগে সেই পরিমাণ ধাপে ধাপে কমিয়ে আনতে হয়েছিল। একপর্যায়ে দিনে মাত্র ১০০ মিলিলিটার পানি পান করতেন তিনি। এমনকি শুটিংয়ের আগে টানা প্রায় ১০ ঘণ্টা পানি না খেয়েও থাকতে হতো বলে জানান অভিনেতা।

তীব্র তৃষ্ণার সময় কী করতেন বিজয়? অভিনেতার কথায়, পানি পান করতে না পারায় শেষ পর্যন্ত বরফের টুকরো মুখে রেখে তৃষ্ণা মেটানোর চেষ্টা করতেন তিনি। তবে এই প্রক্রিয়া মোটেই সহজ ছিল না এবং স্বাস্থ্যকরও নয় বলে স্বীকার করেছেন বিজয়।

শরীরে পানির পরিমাণ কমে যাওয়ায় শুটিংয়ের সময় পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়ে উঠত। চার ঘণ্টার শুটিং শেষ হওয়ার অপেক্ষায় থাকতেন তিনি। কখন শুটিং শেষ হবে এবং কখন জল পান করতে পারবেন, সেটিই হয়ে উঠত তার প্রধান চিন্তা।

এ জন্য শুটিং শেষ হওয়ার আগেই নিজের টিমকে ডাবের পানি প্রস্তুত রাখতে বলতেন বিজয়। শুটিং শেষ হওয়ার পর একসঙ্গে প্রায় চার লিটার ডাবের পানি পান করতেন বলেও জানান তিনি।

অভিনেতা আরও জানান, শুটিং চলাকালীন আড়াই ঘণ্টা পার হলেই কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য টিমকে তাগাদা দিতে শুরু করতেন। কারণ তখন তার একমাত্র অপেক্ষা ছিল শুটিং শেষ করে পানি পান করা।

২০২২ সালের ‘লিগার’ ছবিতে এমএমএ যোদ্ধার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন বিজয় দেবেরাকোন্ডা। ছবিটির মাধ্যমে হিন্দি সিনেমাতেও অভিষেক হয় তার। চরিত্রের জন্য তার এই কঠোর প্রস্তুতি অভিনেতাদের পর্দায় একটি চরিত্রকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে কতটা শারীরিক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, তারই উদাহরণ হয়ে উঠেছে।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

কানাডার উৎসবে সেরা অভিনেত্রী তুষি, ‘রইদ’ পেল তিন পুরস্কার

সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন লেবাননের গায়িকা

টিভির পর স্মার্টফোনের পর্দায় ফিরছে মার্গট রবির ‘নেবার্স’

আনুশকার এক অর্ডারেই বদলে যায় রেস্তোরাঁর ভাগ্য

অস্ত্রের মুখে গয়না লুট, কিম কার্দাশিয়ানকে দেওয়া হবে এক ইউরো ক্ষতিপূরণ

জরায়ু অপসারণের পর দীর্ঘ সংগ্রাম, অবশেষে মাতৃত্বের স্বাদ পেলেন লেনা ডানহাম

এডিবি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে রাজশাহীর উন্নয়ন নিয়ে আরডিএ চেয়ারম্যানের আলোচনা

বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয়

রাজশাহীতে পৃথক অভিযানে মাদক কারবারি সহ গ্রেপ্তার ২৪

রাজশাহীতে পুলিশ সদস্যদের ৬৯ মেধাবী সন্তানকে বৃত্তি প্রদান

কানাডার উৎসবে সেরা অভিনেত্রী তুষি, ‘রইদ’ পেল তিন পুরস্কার

স্কুল কলেজ ফাঁকি দিয়ে আড্ডা, পুলিশের অভিযান, শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে মুক্তি

পাউবোর বদলি-পদায়নে স্বচ্ছতাসহ ৫ দফা দাবি

শুটিংয়ের সময় বরফ চিবিয়ে তৃষ্ণা মেটাতেন বিজয়

এল‌ডি‌সি উত্তর‌ণের পরও বাংলাদেশকে শুল্কমুক্ত সুবিধা দেবে যুক্তরাজ্য : সারাহ কুক

নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহণের রাজনৈতিক পরিবেশ নিশ্চিতে গুরুত্বারোপ ইসি সানাউল্লাহর

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

প্রিজনভ্যান থেকে পালানো ‘পিচ্চি রাজার’ সন্ধান চেয়ে সংবাদ সম্মেলনে স্ত্রী

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2026 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech