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ডেঙ্গু প্রতিরোধে ব্যাংকগুলোকে বিশেষ নির্দেশনা বাংলাদেশ ব্যাংকের

অনলাইন ডেস্ক: / ৫০ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : রবিবার, ১১ অক্টোবর, ২০২৬

ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে যাওয়ায় ব্যাংক কর্মকর্তা-কর্মচারী ও গ্রাহকদের সুরক্ষায় বিশেষ নির্দেশনা জারি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। নির্দেশনায় দেশের সব ব্যাংকের কার্যালয়ে ডেঙ্গু প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

রবিবার বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ থেকে দেশের সব তফসিলি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাদের কাছে এ সংক্রান্ত সার্কুলার লেটার পাঠানো হয়।

নির্দেশনায় বলা হয়, যত্রতত্র ময়লা-আবর্জনা ফেলা, মৌসুমি বৃষ্টিপাত এবং বিভিন্ন স্থানে পানি জমে থাকার কারণে এডিস মশার প্রজননক্ষেত্র দ্রুত বাড়ছে। এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় জনসচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী, ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব মোকাবিলায় আগামী তিন মাস বিশেষ কর্মসূচি পালন করতে হবে। এ ছাড়া প্রতি শনিবার এডিস মশা নিধনে বিশেষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

নির্দেশনায় আরও বলা হয়, ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়, শাখা, উপশাখা, এজেন্ট আউটলেট, প্রশিক্ষণকেন্দ্র ও এটিএম বুথসহ সব স্থাপনা এবং এর আশপাশের এলাকা নিয়মিত পরিষ্কার রাখতে হবে।

পাশাপাশি এডিস মশার প্রজননক্ষেত্র ধ্বংস করতে পরিত্যক্ত ফুলের টব, কৌটা, টায়ার, প্লাস্টিকের বোতল ও পানি জমতে পারে, এমন অন্যান্য পাত্র অপসারণ করতে হবে। ভবনের ছাদ, গ্যারেজ, শীতাতপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্র (এসি), ফ্রিজ, পানির ট্যাংক ও রান্নাঘরও নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।


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