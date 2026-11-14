চীনে ঐতিহাসিক বৈঠকে বসছেন তিন বিশ্বনেতা, আলোচনার বিষয় কী?

যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চীনের নেতাদের মধ্যে প্রথমবারের মতো ত্রিপক্ষীয় বৈঠক হতে যাচ্ছে। আগামী সপ্তাহে চীনের শেনজেনে এ বৈঠকে বসবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। বৈঠকে বিশ্বের পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ, অস্ত্রের বিস্তার রোধসহ আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আলোচনায় আসতে পারে।
হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র অলিভিয়া ওয়েলস সাংবাদিকদের এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প স্পষ্ট করেছেন, বিশ্বজুড়ে পারমাণবিক অস্ত্রের সংখ্যা কমানোর বিষয়টি তার আলোচনার অন্যতম অগ্রাধিকার। পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তারকে অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে মনে করেন তিনি।
মার্কিন কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, বিশ্বের তিন বৃহৎ শক্তির নেতাদের এই বৈঠকে ইরান পরিস্থিতিও আলোচনায় আসতে পারে। তবে ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে আলোচনার পরিকল্পনা নেই বলে জানা গেছে। বৈঠক শেষে কোনো চুক্তি স্বাক্ষরের সম্ভাবনাও কম বলে জানিয়েছেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক জ্যেষ্ঠ মার্কিন কর্মকর্তা। অন্যদিকে, সম্ভাব্য বৈঠক নিয়ে এখনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করেনি মস্কো ও বেইজিং।
পরিকল্পনা অনুযায়ী, দুই দিনব্যাপী এপেক সম্মেলনে যোগ দিতে বুধবার রাতে চীনের শেনজেনে পৌঁছাবেন ট্রাম্প। বৃহস্পতিবার চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে তার দ্বিপক্ষীয় বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। ২০২৫ সালে দ্বিতীয় মেয়াদে মার্কিন প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেওয়ার পর এটি হবে দুই নেতার চতুর্থ বৈঠক। এরপর ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের মধ্য দিয়ে চীন সফর শেষ করবেন ট্রাম্প।
ট্রাম্পের এই সফরে ফিলিপাইনে অনুষ্ঠিতব্য দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলোর জোট আসিয়ানের সম্মেলনেও অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে। হোয়াইট হাউসের দাবি, এই সফরের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও কৌশলগত স্বার্থ এগিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে দেশটির অবস্থান আরও শক্তিশালী হবে।
তিন নেতার সম্ভাব্য বৈঠকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে পারে পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ। গত ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে বিদ্যমান পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়েছে। ফলে বিশ্বের সবচেয়ে বড় দুটি পারমাণবিক শক্তিধর দেশের অস্ত্রভান্ডারের ওপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছে। এর মধ্য দিয়ে স্নায়ুযুদ্ধের পর থেকে গড়ে ওঠা পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ সহযোগিতায় বড় ধরনের অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।
এ পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়াকে দ্রুত নতুন একটি কাঠামো তৈরির আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ। তবে ট্রাম্প পুরোনো চুক্তি নবায়নের পরিবর্তে আরও কার্যকর একটি চুক্তি করতে চান। তার পরিকল্পনায় চীনকেও অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি রয়েছে। কারণ, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেইজিংয়ের পারমাণবিক অস্ত্রভান্ডার দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে।
তবে নতুন চুক্তি নিয়ে ঐকমত্যে পৌঁছানো সহজ হবে না বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা। সাবেক মার্কিন কর্মকর্তাদের মতে, পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণে চীন ও রাশিয়ার সহযোগিতা নিশ্চিত করতে ওয়াশিংটনকে বড় ধরনের কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হতে পারে। এ ধরনের সমঝোতা বাস্তবায়নে কয়েক বছরও লেগে যেতে পারে।
এর আগে চলতি বছরের শুরুতে কয়েক দিনের ব্যবধানে বেইজিংয়ে পুতিন ও ট্রাম্পকে আলাদাভাবে আতিথ্য দিয়েছিলেন শি জিনপিং। অন্যদিকে, সেপ্টেম্বরে ওয়াশিংটনে চীনা প্রেসিডেন্টকে স্বাগত জানিয়েছিলেন ট্রাম্প। এবার একই টেবিলে তিন নেতার বসার সম্ভাবনা বিশ্ব কূটনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।
তবে ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের বিষয়ে এখনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়নি চীন। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র শুধু জানিয়েছেন, এপেক সম্মেলনের ফাঁকে শি জিনপিং বিভিন্ন দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে অংশ নেবেন। রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা তাসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ এর আগে এ ধরনের বৈঠকের প্রস্তুতির ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।
সূত্র: বিবিসি
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