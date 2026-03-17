মঙ্গলবার, ১৭ মার্চ ২০২৬, ০৮:১০ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
ছুটির দিনেও রায়গঞ্জে সার–কীটনাশকের বাজারে তদারকি রায়গঞ্জে খাদ্যবান্ধব ১৫ বস্তা চাল জব্দ, জড়িতদের বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৬তম জন্মদিন আজ ঈদ উপহার বিতরণে জাহাঙ্গীর হোসেন: ‘পর্যায়ক্রমে সবাই পাবে ফ্যামিলি কার্ড’ নামাজে উৎসাহিত করতে ৩১৭ শিশুকে সাইকেল উপহার ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর উত্তরের সড়কে চাপ বাড়লেও নেই যানজট বাদাম তেল উৎপাদনে সফল নারী উদ্যোক্তা  হলোখানা ইউনিয়নে ৭,৬৯২ দুস্থ পরিবারের মাঝে ভিজিএফের চাল বিতরণ কাজিপুরে হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে  যাকাতের অর্থ বিতরণ  জয়পুরহাটে মুরালী ভাবকি খাল খননের উদ্বোধন করেন আব্দুল বারী
নোটিশ:
/ অপরাধ, সারা বাংলা

রায়গঞ্জে খাদ্যবান্ধব ১৫ বস্তা চাল জব্দ, জড়িতদের বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি

পারভেজ সরকার, নিজস্ব প্রতিবেদক: / ১ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : মঙ্গলবার, ১৭ মার্চ, ২০২৬

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলায় খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল অবৈধভাবে মজুদ করার অভিযোগে অভিযান চালিয়ে ১৫ বস্তা চাল জব্দ করেছে উপজেলা প্রশাসন।

মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার ধামাইনগর ইউনিয়নের বাঁকাই দক্ষিণপাড়া এলাকায় এক বাড়িতে অভিযান চালিয়ে এসব চাল জব্দ করা হয়।

স্থানীয়দের অভিযোগ, খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করে তা অবৈধভাবে মজুদ করে রাখা হয়েছিল। এ ঘটনায় সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ ও হুমকির অভিযোগও রয়েছে।

খবর পেয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আবদুল খালেক পাটোয়ারী ঘটনাস্থলে গিয়ে বিষয়টি পরিদর্শন করেন এবং অবৈধভাবে সংরক্ষিত চাল জব্দের নির্দেশ দেন।

উপজেলা প্রশাসন জানায়, সরকারি খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল নির্ধারিত ডিলার ছাড়া অন্য কারও কাছে মজুদ রাখা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। জব্দ করা চাল সরকারি খাদ্য গুদামে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

এ ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech